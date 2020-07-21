Назначение даты саммита нормандской четверки в Берлине возможно в ближайшее время, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Швейцарии.

По его словам, сейчас уже есть подтверждение со стороны Германии, Франции и даже России.

– Российская Федерация тоже не против встречаться. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате, — подытожил глава государства.

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Зеленский также выразил надежду на то, что на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорятся о прекращении огня на Донбассе.

Он напомнил, что 21 июля встречаются четыре подгруппы ТКГ, а завтра будет финальное решение.

Последние переговоры в нормандском формате состоялись в декабре 2019 года.

Затем была еще встреча в режиме видеоконференции с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, которая состоялась 30 апреля 2020.