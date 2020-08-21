Биография Назара Холодницкого насчитывает много лет работы, связаных с законом и его соблюдением.

В декабре 2015 года он возглавил вновь самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины — Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

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Фото: Назар Холодницкий

Биография Назара Холодницкого

Сам Назар Холодницкий родился 31 января 1985 году во Львове.

В 2006 году закончил обучение в Львовском университете им. И. Франко на юридическом факультете. В этом же году начал работу в прокуратуре Киевской области на должности помощника.

В 2014 году, с марта по декабрь, был старшим помощником первого заместителя Генерального прокурора Украины.

В декабре 2014 года Назара Холодницкого назначили на должность первого заместителя прокурора АР Крым.

В 2015 году получил научную степень — кандидат юридических наук.

Также 2015 года началось создание системы антикоррупционных органов, целью которых была эффективная борьба с коррупцией в Украине. Была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура, руководителем которой назначили Назара Холодницкого.

За время работы в САП удалось привлечь к ответственности 16 народных депутатов, 22 должностных лиц, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.

Также при руководстве Назара Холодницкого удалось детерминировать и пресечь коррупционные схемы в газовой, нефтяной сферах, сфере добычи полезных ископаемых и атомной энергетики, банковской сфере, сфере публичных закупок и деятельности крупных государственных предприятий.

За пять лет объем установленных убытков по уголовным производствах составляет более 200 млрд грн. САП совместно с НАБУ смогли предотвратить ущерб на сумму более 50 млрд грн.

По состоянию на август 2020 года на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде находится 184 обвинительных актов по 492 людям, а НАБУ осуществляется досудебное расследование в отношении 217 человек, которым уже сообщено о подозрении.

В июле 2018 года Назара Холодницкого обвиняли в сливе нескольких резонансных дел.

Попытки подкупа

В 2017 году Назару Холодницкому хотели дать взятку в размере $300 тыс. за закрытие дела против судьи Натальи Овчаренко.

В июне 2020 года предлагали самую большую взятку в истории Украины — $6 млн за закрытие дела Николая Злочевского — экс-министра экологии Януковиче.