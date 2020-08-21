Біографія Назара Холодницького налічує багато років роботи, яка пов’язана з законом та його дотриманням.

У грудні 2015 року він очолив новостворений самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України – Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

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Фото: Назар Холодницький

Біографія Назара Холодницького

Сам Назар Холодницький народився 31 січня 1985 року у Львові.

У 2006 році закінчив навчання у Львівському університеті ім. І. Франка на юридичному факультеті. У цьому ж році розпочав роботу у прокуратурі Київської області на посаді помічника.

В 2014 році, з березня до грудня, був старшим помічником першого заступника Генерального прокурора України.

У грудні 2014 року Назара Холодницького призначили на посаду першого заступника прокурора АР Крим.

У 2015 році здобув наукові ступінь – кандидат юридичних наук.

Також 2015 року розпочалось створення системи антикорупційних органів, метою яких була ефективна боротьба з корупцією в Україні. Було створено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, керівником якої призначили Назара Холодницького.

За час роботи у САП вдалося притягнути до відповідальності 16 народних депутатів, 22 посадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств та 17 вищих посадових осіб державних органів.

Також за керівництва Назара Холодницького вдалось детермінувати та припинити корупційні схеми у газовій, нафтовій сферах, сфері видобутку корисних копалин та атомної енергетики, банківській сфері, сфері публічних закупівель та діяльності великих державних підприємств.

За п’ять років обсяг встановлених збитків у кримінальних провадженнях становить понад 200 млрд грн. САП спільно з НАБУ змогли запобігти збитків на суму понад 50 млрд грн.

Станом на серпень 2020 року на розгляді у Вищому антикорупційному суді перебуває 184 обвинувальних актів щодо 492 осіб, а НАБУ здійснюється досудове розслідування щодо 217 осіб, яким уже повідомлено про підозру.

У липні 2018 року Назара Холодницького звинувачували у злитті декількох резонансних справ.

Спроби підкупу

У 2017 році Назару Холодницькому хотіли дати хабар у розмірі $300 тис. за закриття справи проти судді Наталі Овчаренко.

У червні 2020 року пропонували найбільший хабар в історії України – $6 млн за закриття справи Миколи Злочевського — екс-міністра екології часів Януковича.