Подкуп главы Фонда госимущества: НАБУ разоблачило попытку взятки

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили попытку подкупа главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За $800 тыс. мужчина хотел, чтобы Сенниченко назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц.

— Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП уличили на горячем лицо, которое пыталось за $800 тыс. подкупить главу Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.















$800 тыс. за назначение: мужчина пытался подкупить главу Фонда госимущества / 4 фотографии

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Мужчину разоблачили сразу после того, как он предоставил первый транш — $200 тыс.

К слову, это уже вторая попытка подкупа председателя фонда, которая разоблачена в сотрудничестве НАБУ и САП.

В январе 2020 года детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн председателю Фонда государственного имущества Украины.

Преступников поймали на горячем непосредственно после оказания первой части взятки в размере $50 тыс.