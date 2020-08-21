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Факти / Україна

Холодницький звільнився з САП

Офіс генпрокурора звільнив Назара Холодницького з посади заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у зв’язку з поданням ним відповідної заяви.

Про це йдеться у наказі за підписом генерального прокурора Ірини Венедіктової, який опублікував сам Назар Холодницький.

Холодницький звільнився з САП

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П’ять років Холодницького в САП

За словами Холодницького, за п’ять років його роботи НАБУ і САП встановили збитків у кримінальних провадженнях на понад 200 млрд грн, притягнули до відповідальності 16 народних депутатів, 22 топ-посадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств та 17 вищих посадових осіб державних органів.

– За п’ять років мені вдалося створити колектив, відданий власній справі та ідеї – незламний, сильний та професійний. Це справжні спартанці, які віддано служать своєму народу та готові до безкомпромісної боротьби із корупцією, – написав уже екс-керівник САП.

Фото: Олександр Сенько

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