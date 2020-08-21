В Украине увеличилось количество трудовых ресурсов – но спад экономики мешает людям найти работу.

Украинским заробитчанам, которые спецрейсом вылетели на работу в Эстонию и нарушили условия самоизоляции – грозят штрафы и высылка из страны. О таком заявили в МИД страны.

И это лишь один из многих подобных эпизодов – констатируют специалисты. Ведь после введения карантинных ограничений в ЕС – сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть — до сих пор в поисках работы, передает 5 канал.

Читайте:Работали за тарелку еды: на Херсонщине заробитчане оказались в трудовом рабстве

В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маячной и постоянной на уровне 7,5 млн человек. Максимум – на пике. Из них около 3 млн – это люди, которые имеют реальный статус за границей, они работают легально… А вот остальные – имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей – она, конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 млн максимум, – отмечает эксперт программы Внутренняя и внешняя политика Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет:

Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики – на мой взгляд, шансы не очень велики.

Недавно Факты ICTV писали о том, почему украинцев не хотят отпускать на заработки и законно ли это.

Источник: 5 канал