Работали за тарелку еды: на Херсонщине заробитчане оказались в трудовом рабстве

В Херсонской области около двух месяцев сезонные полевые рабочие провели в настоящем рабстве. Их заставляли тяжело работать на полях за тарелку еды.

Одиннадцать мужчин и две женщины приехали на заработки из разных регионов Украины. Всех 13 бригадир вместе поселил в общем бараке.

Документы сразу забрал, домой не отпускал и денег не выплачивал. Хотя обещал платить 40 грн за час в поле.

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Время от времени так называемый бригадир сдавал людей в аренду другим фермерам. Из-за условий труда не слишком переживал, чтобы только деньги платили, которые он забирал себе. Зато рабочие должны были копать, собирать овощи, грузить урожай.

Не выдержав таких издевательств, двое мужчин ночью сбежали и обратились в полицию. Впоследствии выяснилось, что самому младшему из рабочих было 19 лет, самому старшему — 53.

Полуголодные люди спали вплотную друг к другу, а на так называемой кухни в маленьком холодильнике была еда, которой не хватило бы не то, что на 13, а на троих.

Бригадира допросили, в случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Подобные случаи часто фиксируют в Украине. Так, недавно в Скадовске освободили из трудового рабства 13 заробитчан.

Мужчина просто сдавал людей в аренду местным фермерам, а заработанные ими деньги забирал себе.