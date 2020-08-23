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Факты / Украина

Трамп, Елизавета II и другие лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Офис президента получил поздравления Украине с 29-й годовщиной независимости от ряда мировых лидеров, среди которых президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также королева Соединенного Королевства Елизавета II.

Также Украину поздравили с годовщиной независимости президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, президент Польши Анджей Дуда, лидер Венгрии Янош Адер, глава Словакии Зузана Чапутова и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

Кроме того, Украину поздравили президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

Комментируя поздравления, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он “очень счастлив, что Украина так высоко стоит на повестке дня на международной арене”.

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Зеленский торжественно поднял флаг Украины

В День флага Украины, 23 августа, Владимир Зеленский посетил торжественную церемонию поднятия украинского флага.

К нему присоединились президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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