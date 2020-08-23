Трамп, Єлизавета II та інші лідери привітали Україну з Днем незалежності

Офіс президента отримав вітання Україні з 29-ю річницею незалежності від низки світових лідерів, зокрема, президента США Дональда Трампа, французького лідера Еммануеля Макрона, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, а також королеви Сполученого Королівства Єлизавети II.

Також Україну привітали з річницею незалежності президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, президент Польщі Анджей Дуда, лідер Угорщини Янош Адер, глава Словаччини Зузана Чапутова і король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд.

Крім того, Україну привітали президент Італії Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо і багато інших світових лідерів.

Коментуючи привітання, президент України Володимир Зеленський зазначив, що він “дуже щасливий, що Україна так високо стоїть на порядку денному на міжнародній арені”.

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Зеленський урочисто підняв прапор України

У День прапора України, 23 серпня, Володимир Зеленський відвідав урочисту церемонію підняття українського прапора.

До нього долучилися президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.