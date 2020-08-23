Президент Украины Владимир Зеленский вместе с известными украинцами поздравил граждан с Днем флага Украины.

На видео он поделился, почему стоит гордиться украинским флагом и напомнил о важных достижениях, осуществленных под сине-желтыми цветами.

— Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души.

Зеленский призвал всех украинцев на День флага Украины повязать на руку сине-желтую ленту или вывесить флаг из окна своего дома.

К пользователям соцсетей президент обратился с просьбой рассказать свою историю о флаге Украины.

Владимир Зеленский также отметил, какую неоценимую роль имел флаг Украины во время освобождения украинских городов на Донбассе.

— Наш флаг символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И сегодня мы делаем все, чтобы родная земля была усеяна не снарядам и минами, а васильками и мальвами. Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет.

История Дня флага Украины

Указ об установлении Дня флага Украины в 1994 году подписал президент Леонид Кучма.

Факты ICTV рассказывали об истории и значении флага Украины, а также откуда происходит сине-желтый окрас флага.

За надругательство над государственным флагом Украины вандалам может угрожать как административный штраф, так и тюремное заключение.