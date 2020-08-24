Запланирована встреча министров нормандского формата — Кулеба

Встреча министров нормандской четверки запланирована и должна пройти в полном составе.
Россия будет участвовать во встрече, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте: Нормандский саммит должен состояться в ближайшие месяцы — Ермак
— У нас есть все основания полагать, что встреча участников нормандского формата пройдет в полном составе с главой МИД России, — заявил Кулеба.
Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2020
Встреча министров Украины, Германии, Франции и России может состояться в сентябре, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
На ней могут обсудить формулу Штайнмайера, проведения местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинской границе, а также полномочия военных.
— Нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения.
С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля, — добавил он.
Нормандская встреча
Президент Владимир Зеленский считает, что встреча нормандской четверки с участием Украины, Германии, Франции и России может произойти после проведения переговоров советников лидеров стран.
Переговорный процесс по Донбассу не стоит на месте, но хотелось бы большего.
Источник: Дмитрий Кулеба