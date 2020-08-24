Запланирована встреча министров нормандского формата — Кулеба

Встреча министров нормандской четверки запланирована и должна пройти в полном составе.

Россия будет участвовать во встрече, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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— У нас есть все основания полагать, что встреча участников нормандского формата пройдет в полном составе с главой МИД России, — заявил Кулеба.

Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2020

Встреча министров Украины, Германии, Франции и России может состояться в сентябре, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

На ней могут обсудить формулу Штайнмайера, проведения местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинской границе, а также полномочия военных.

— Нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля, — добавил он.

Нормандская встреча

Президент Владимир Зеленский считает, что встреча нормандской четверки с участием Украины, Германии, Франции и России может произойти после проведения переговоров советников лидеров стран.

Переговорный процесс по Донбассу не стоит на месте, но хотелось бы большего.

Источник: Дмитрий Кулеба