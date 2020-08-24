Запланована зустріч міністрів нормандського формату – Кулеба

Зустріч міністрів нормандської четвірки запланована і повинна пройти у повному складі.

Росія буде брати участь у зустрічі, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Кулеба підтвердив, що зараз йде підготовка до проведення відповідної зустрічі 28 серпня.

– У нас є всі підстави вважати, що зустріч радників учасників нормандського формату пройде в повному складі з главою МЗС Росії, – заявив Кулеба.

Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2020

Зустріч міністрів України, Німеччини, Франції та Росії може відбутися у вересні, заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

На ній можуть обговорити формулу Штайнмайера, проведення місцевих виборів на Донбасі, передачу повноважень на російсько-українському кордоні, а також повноваження військових.

– Нам треба зустрітися не для того, щоб повторити те, що було досягнуто на Паризькому саміті, але говорити про те, яким чином реалізуються ці рішення. З одного боку є перемир’я, з іншого боку є механізми, які повинні застосовуватися для контролю, – додав він.

Нормандська зустріч

Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч нормандської четвірки за участі України, Німеччини, Франції та Росії може відбутися після проведення переговорів радників лідерів країн.

Переговорний процес щодо Донбасу не стоїть на місці, але хотілось би більшого.

Джерело: Дмитро Кулеба