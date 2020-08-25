Коммерческий банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных, однако более 90% вкладчиков получат деньги в полном объеме.

Решение о неплатежеспособности принял НБУ из-за уменьшения капитала учреждения меньше допустимой нормы.

— Проблемы с капиталом произошли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3, в Киеве, — говорится в сообщении НБУ.

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Еще в 2019 году банк Аркада использовал здание как залог, когда брал средства в кредит. Его стоимость в то время была более 620 млн грн, что составляло 27% от всех активов банка. Однако учреждение не смогло вовремя выплатить средства, из-за чего здание отошло кредитору.

Несмотря на это, более 90% клиентов, размер вкладов которых не превышал 200 тыс. грн, получат средства в полном объеме. Остальным выплатят сумму, обозначенную Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом, Фонд выплатит 285 млн грн.

Реестр коллекторских компаний

НБУ анонсировал создание реестра коллекторских компаний, в котором систематизируют перечень учреждений, занимающихся подобной деятельностью.

Кроме того, в Украине планируют разработать кодекс этического поведения по отношению к должникам.

В нем пропишут требования по отношению кредитора к должнику.