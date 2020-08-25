Комерційний банк Аркада віднесли до категорії неплатоспроможних, однак понад 90% вкладників отримають гроші у повному обсязі.

Рішення про неплатоспроможність ухвалив НБУ через зменшення капіталу установи менше припустимої норми.

– Проблеми з капіталом сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3, у Києві, – йдеться у повідомленні НБУ.

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Ще у 2019 році банк Аркада використав будівлю як заставу, коли брав кошти у кредит. Її вартість на той час була понад 620 млн грн, що складало 27% від усіх активів банку. Однак установа не змогла вчасно виплатити кошти, через що будівля відійшла кредитору.

Попри це, понад 90% клієнтів, розмір вкладів яких не перевищував 200 тис. грн, отримають кошти у повному обсязі. Решті виплатять суму, зазначену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд виплатить 285 млн грн.

Реєстр колекторських компаній

НБУ анонсував створення реєстру колекторських компаній, у якому систематизують перелік установ, що займаються подібною діяльністю.

Крім того, в Україні планують розробити кодекс етичної поведінки щодо боржників.

У ньому пропишуть вимоги щодо ставлення кредитора до боржника.