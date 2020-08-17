НБУ упорядочит правила составления договоров банков с клиентами: что изменится

Нацбанк Украины планирует изменить требования к оформлению депозитных и кредитных договоров.

— Главная цель новых требований — потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним, — говорится в сообщении.

Новые требования призваны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах, основных характеристиках, порядке внесения изменений в тарифы, перечне дополнительных услуг, а также правах и обязательствах клиента.

Читайте: Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 ускорилось до 11,4% — Госстат

Отдельно нужно будет описать все возможные последствия невыполнения условий договора.

Среди основных проблем, которые чаще всего встречаются между банками и клиентами, Нацбанк выделил:

замалчивание прав клиента, например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в него;

нераскрытие должным образом последствий невыполнения условий договора;

определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.

— Договоры о предоставлении финансовых услуг, включая договоры присоединения, также должны будут содержать унифицированный описание услуг для их лучшего понимания потребителями, заверили в Нацбанке.

Кроме этого, будут отменены невыгодные условия — ограничение возможности клиента подать жалобу по выполнению условий договора, требования от клиента оплаты за еще не оказанные услуги или досрочного возврата кредита.

Обсуждение требований Нацбанка продлится до 20 сентября 2020 года.

Рейтинг банков Украины

В начале августа появился рейтинг самых прибыльных и самых убыточных банков Украины.

Учитывались показатели периода января-июня 2020 года.

Возглавил рейтинг Приватбанк, а на последнем месте с убыточностью почти 2 млрд грн оказался Укрэксимбанк.