Дело подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

— Назначить судебное рассмотрение судом присяжных на 12.00 4 сентября, — говорится в определении суда.

Такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

Читайте: Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится четыре года

По делу Шеремета в декабре 2019 года полиция задержала несколько человек, которых подозревают в убийстве. Среди них волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко.

Также подозреваемыми являются музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

11 августа подозреваемую в убийстве Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Защита обратила внимание суда, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Кузьменко пробыла в СИЗО семь месяцев.

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло в июле 2016 года около 07.45. Авто, в котором он ехал, взорвалось на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.