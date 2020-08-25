Справу підозрюваних у вбивстві Шеремета розглядатиме суд присяжних

Шевченківський районний суд Києва вирішив, що розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних.

– Призначити судовий розгляд судом присяжних на 12.00 4 вересня, – йдеться в ухвалі суду.

Таке визначення суд оголосив у вівторок за підсумком попереднього засідання.

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У справі Шеремета у грудні 2019 року поліція затримала кількох людей, яких підозрюють у вбивстві. Серед них волонтер і дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко.

Також підозрюваними є музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь.

11 серпня підозрювану у вбивстві Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Захист звернув увагу суду, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Кузьменко пробула в СІЗО сім місяців.

Вбивство журналіста Павла Шеремета сталося у липні 2016 року близько 07.45. Авто, у якому він їхав, вибухнуло на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.