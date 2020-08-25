Украина по просьбе Израиля ограничила паломничество хасидов в Умань

Паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана 2020 будет ограничено.

Такое решение было принято по результатам совещания в Офисе президента.

— По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана, — говорится в сообщении.

Введение таких ограничений связано с несколькими факторами:

эпидемиологическая ситуация в Израиле (страна находится в первой тридцатке рейтинга распространения Covid-19);

запрет проведения массовых мероприятий в Украине (что также связано с эпидемиологической ситуацией);

необходимость в создании десятков тысяч мест для обсервации;

сложности с контролем соблюдения самоизоляции новоприбывших хасидов.

Несколько дней назад, 21 августа, глава МВД Арсен Аваков пообещал ввести технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества хасидских паломников в Умань.

Министр внутренних дел отметил, что представители УПЦ и православной церкви Московского патриархата уже отказались от проведения Крестного хода в связи с пандемией коронавирус.

Еврейский Новый год Рош ха-Шан ежегодно отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.