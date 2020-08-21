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Факты / Украина / Общество

Аваков: празднования Рош ха-Шана, каким оно было в предыдущие годы, не будет

Украина технически ограничит прибытие паломников на празднования Рош ха-Шана 2020 в Умань Черкасской области.

Об этом заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Мы сейчас не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в предыдущие годы, не будет, — сказал Аваков.

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Украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

— Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть продлен, — сказал он.

Рош ха-Шана 2020

В начале августа Министерство здравоохранения Израиля призвало Украину не позволять в 2020 году паломничество хасидов в Умань.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов в город.

Глава МВД Арсен Аваков 17 августа заявил, что Кабмин поддержал решение об ограничении на посещение хасидами Умани.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях, не ехать в Умань.

Источник: МВД

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