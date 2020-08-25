Україна на прохання Ізраїлю обмежила паломництво хасидів до Умані

Паломництво хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана 2020 буде обмежено.

Таке рішення було ухвалено за результатами наради в Офісі президента.

– На прохання Прем’єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана, – йдеться у повідомленні.

Запровадження таких обмежень пов’язане з декількома факторами:

епідеміологічна ситуація в Ізраїлі (країна перебуває у топ-30 рейтингу поширення Covid-19);

заборона проведення масових заходів в Україні (що також пов’язано з епідеміологічною ситуацією);

необхідність у створенні десятків тисяч місць для обсервації;

складнощі з контролем дотримання самоізоляції новоприбулих хасидів.

Декілька днів тому, 21 серпня, голова МВС Арсен Аваков пообіцяв ввести технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості хасидських паломників до Умані.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що представники УПЦ та православної церкви Московського патріархату вже відмовилися від проведення Хресної ходи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Єврейський Новий рік Рош ха-Шан щороку відзначається з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.