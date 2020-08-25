Украина закупит вакцины против гриппа для представителей профессий, которые находятся в группе риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского 25 августа.

Препаратами обеспечат работников медицинской сферы, образования, полицейских и пограничников.

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Всего таких людей в стране 1,5 млн, добавил министр.

В то же время Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость массовой вакцинации накануне нового эпидсезона и выделения дополнительных коек в больницах для больных.

Карантин в Украине

В последние два месяца эпидситуация в Украине стремительно ухудшается, суточный прирост новых больных все время бьет рекорды.

В связи с этим карантин в Украине могут продлить еще на два месяца — до 1 ноября 2020 года.

Самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.