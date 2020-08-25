PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Адаптивный карантин в Украине могут продлить до ноября

В Украине адаптивный карантин могут продлить до 1 ноября 2020 года из-за тех эпидемиологических показателей, которые сейчас есть в стране.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

На коронавирус в Украине с начала пандемии заболели более 108 тысяч человек.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская области больше всего пострадали от Covid-19.

Учитывая негативную динамику Зеленский поддержал необходимость превентивных мер. Речь идет о запрете работы ночных клубов, концертов.

— Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях, — отметил президент.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка