В Украине адаптивный карантин могут продлить до 1 ноября 2020 года из-за тех эпидемиологических показателей, которые сейчас есть в стране.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

На коронавирус в Украине с начала пандемии заболели более 108 тысяч человек.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская области больше всего пострадали от Covid-19.

Учитывая негативную динамику Зеленский поддержал необходимость превентивных мер. Речь идет о запрете работы ночных клубов, концертов.

— Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях, — отметил президент.