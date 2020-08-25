Україна закупить вакцини проти грипу для представників професій, які перебувають у групі ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського 25 серпня.

Препаратами забезпечать працівників медичної сфери, галузі освіти, поліцейських та прикордонників.

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Загалом таких людей в країні 1,5 млн, додав міністр.

Водночас Володимир Зеленський наголосив про необхідність масової вакцинації напередодні нового епідсезону та виділення додаткових ліжок у лікарнях для хворих.

Карантин в Україні

За останні два місяці епідситуація в Україні стрімко погіршується, добовий приріст нових хворих постійно б’є рекорди.

Через це карантин в Україні можуть продовжити ще на два місяці – до 1 листопада 2020 року.

Найскладніша ситуація з коронавірусом у Львівській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.