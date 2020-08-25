Из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится.

Новую дату назовут позже, уточняют в Офисе президента Украины..

Читайте: Нормандский саммит должен состояться в ближайшие месяцы — Ермак

Нормандский саммит

Перенос встречи советников лидеров стран нормандской четверки с участием Украины, Германии, Франции и России автоматически отодвигает и дату переговоров глав МИД, а также нового саммита по урегулированию ситуации на Донбассе.

Встреча министров иностранных дел планировалась на сентябрь.

Последняя встреча лидеров состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.