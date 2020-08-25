Через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна зустріч радників лідерів держав нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься.
Нову дату назвуть пізніше, уточнюють в Офісі президента України.
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Нормандський саміт
Перенесення зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки за участю України, Німеччини, Франції та Росії автоматично відсуває і дату переговорів глав МЗС, а також нового саміту щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Зустріч міністрів закордонних справ планувалася на вересень.
Остання зустріч лідерів відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.