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Факти / Україна

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки переноситься – причина

Через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна зустріч радників лідерів держав нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься.

Нову дату назвуть пізніше, уточнюють в Офісі президента України.

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Нормандський саміт

Перенесення зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки за участю України, Німеччини, Франції та Росії автоматично відсуває і дату переговорів глав МЗС, а також нового саміту щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч міністрів закордонних справ планувалася на вересень.

Остання зустріч лідерів відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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