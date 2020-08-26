Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 августа.

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Кроме того, Кабмин несколько усилил карантинные меры, несмотря на цвет зоны.

— Ограничительные меры усилить в тех регионах, в которых зеленый уровень эпидемиологической опасности, а именно, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений и ночных клубов, деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, во всех карантинных зонах запрещается:

работа развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность общественного питания с организации досуга;

работа после 24.00 и до 7.00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, и т.д. Однако этот запрет не касается адресной доставки и заказов на вынос.

концерты.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине пока действует до 31 августа. Все области разделили на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Какие правила и запреты в карантинных зонах — читайте на Фактах ICTV.