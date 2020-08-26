Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 26 серпня.

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Крім того, Кабмін дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.

– Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

Так, у всіх карантинних зонах забороняється:

робота розважальних закладів (нічних клубів),

діяльність громадського харчування із організацію дозвілля

робота після 24.00 та до 7.00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, букетів тощо. Проте ця заборона не стосується адресної доставки та замовлень на винос.

концерти.

Карантинні зони в Україні

Адаптивний карантин в Україні поки діє до 31 серпня. Всі області поділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Які правила та заборони у карантинних зонах – читайте на Фактах ICTV.