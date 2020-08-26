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Факти / Україна

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 26 серпня.

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Крім того, Кабмін дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.

– Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

Так, у всіх карантинних зонах забороняється:

  • робота розважальних закладів (нічних клубів),
  • діяльність громадського харчування із організацію дозвілля
  • робота після 24.00 та до 7.00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, букетів тощо. Проте ця заборона не стосується адресної доставки та замовлень на винос.
  • концерти.

Карантинні зони в Україні

Адаптивний карантин в Україні поки діє до 31 серпня. Всі області поділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Які правила та заборони у карантинних зонах – читайте на Фактах ICTV.

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