Польша закрывает авиасообщение с 43 странами мира — список

В Польше с 26 августа запрещены международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.

В этот перечень Украина не попала. Все гражданские самолеты с пассажирами, кроме рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах вооруженных сил страны, из этих 43 стран будут запрещены.

Ограничения будут действовать до 1 сентября.

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Полеты в Польшу запрещены из таких стран:

Босния и Герцеговина

Китай

Черногория

Сан-Томе и Принсипи

Россия

Бразилия

Саудовская Аравия

Бахрейн

Эсватини

Мексика

Израиль

Катар

Кувейт

Аргентина

Армения

Чили

Доминиканская республика

Эквадор

Габон

Гватемала

Гондурас

Ирак

Казахстан

Кыргызстан

Колумбия

Косово

Коста-Рика

Северная Македония

Мальдивы

Молдова

Панама

Перу

ЮАР

Сальвадор

Сербия

Сингапур

Суринам

Кабо-Верде

США

Оман

Люксембург

Боливия

Багамы

В то же время Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

Среди соседних стран, Молдова и Румыния вошли в красную зону, а остальные – в зеленую. Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

Источник: МИД Польши