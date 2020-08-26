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Факты / Мир

Польша закрывает авиасообщение с 43 странами мира — список

В Польше с 26 августа запрещены международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.

В этот перечень Украина не попала. Все гражданские самолеты с пассажирами, кроме рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах вооруженных сил страны, из этих 43 стран будут запрещены.

Ограничения будут действовать до 1 сентября.

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Полеты в Польшу запрещены из таких стран:

  • Босния и Герцеговина
  • Китай
  • Черногория
  • Сан-Томе и Принсипи
  • Россия
  • Бразилия
  • Саудовская Аравия
  • Бахрейн
  • Эсватини
  • Мексика
  • Израиль
  • Катар
  • Кувейт
  • Аргентина
  • Армения
  • Чили
  • Доминиканская республика
  • Эквадор
  • Габон
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Ирак
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Колумбия
  • Косово
  • Коста-Рика
  • Северная Македония
  • Мальдивы
  • Молдова
  • Панама
  • Перу
  • ЮАР
  • Сальвадор
  • Сербия
  • Сингапур
  • Суринам
  • Кабо-Верде
  • США
  • Оман
  • Люксембург
  • Боливия
  • Багамы

В то же время Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

Среди соседних стран, Молдова и Румыния вошли в красную зону, а остальные – в зеленую. Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

Источник: МИД Польши

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