Польша закрывает авиасообщение с 43 странами мира — список

В Польше с 26 августа запрещены международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.
В этот перечень Украина не попала. Все гражданские самолеты с пассажирами, кроме рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах вооруженных сил страны, из этих 43 стран будут запрещены.
Ограничения будут действовать до 1 сентября.
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Полеты в Польшу запрещены из таких стран:
- Босния и Герцеговина
- Китай
- Черногория
- Сан-Томе и Принсипи
- Россия
- Бразилия
- Саудовская Аравия
- Бахрейн
- Эсватини
- Мексика
- Израиль
- Катар
- Кувейт
- Аргентина
- Армения
- Чили
- Доминиканская республика
- Эквадор
- Габон
- Гватемала
- Гондурас
- Ирак
- Казахстан
- Кыргызстан
- Колумбия
- Косово
- Коста-Рика
- Северная Македония
- Мальдивы
- Молдова
- Панама
- Перу
- ЮАР
- Сальвадор
- Сербия
- Сингапур
- Суринам
- Кабо-Верде
- США
- Оман
- Люксембург
- Боливия
- Багамы
В то же время Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.
Среди соседних стран, Молдова и Румыния вошли в красную зону, а остальные – в зеленую. Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.
Источник: МИД Польши