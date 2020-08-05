Шесть украинцев и двух поляков обвинили в нелегальном изготовлены сигарет и задержали в Пясечинский повите Мазовецкого воеводства Польши.

Правоохранители провели четыре обыска, рассказали на Польском радио.

Была изъята полная производственная линия сигарет, которая могла производить миллион штук в день.

Изъяли также более миллиона сигарет, 11 тонн табака и также полуфабрикаты для производства.

В ходе операции выяснилось, что один из арестованных поляков разыскивается по ордеру на арест.

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В Польше разоблачили нелегальные табачные фабрики, где работали украинцы / 3 фотографии

Вторая операция польских правоохранителей прошла в Пултуском уезде, где сигаретная фабрика была обнаружена на одном из складов.

— Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся незаконным производством сигарет, незаконным изготовлением табачных изделий, незаконным выпуском на рынок товаров с поддельной торговой маркой, а также налоговыми правонарушениями, — заявила представитель государственной прокуратуры Эва Бялык.

Все подозреваемые помещены под арест.

По словам представителя прокуратуры, результаты расследования показывают, что сигареты начали изготавливать в июне 2020 года и за это время могли произвести больше 6 млн единиц.

Оборудование имело собственный источник энергии. Здесь же жили шестеро украинцев, которые занимались изготовлением табачных изделий.

Новые акцизы на сигареты в ЕС

Государства-члены просят Европейскую комиссию включить электронные сигареты и вейпы в список товаров, которые подлежат под акциз.

Производителей хотят облагать налогом так же, как традиционные табачные изделия.

Фото: cbsp