Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до освобождения полуострова от оккупантов.
Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
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— Вся ответственность за то, что происходит в Крыму, лежит на оккупантах. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами.
Ничего не изменилось и позиция одна — никакой воды до деоккупации, — сказала Ташева.
Вода в Крым
В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что допускает возможность поставки пресной воды в аннексированый Крым. Но только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
В то же время он заявил, что на данный момент технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.