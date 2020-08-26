Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до освобождения полуострова от оккупантов.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Читайте: Вода в Крым: возможно возобновить поставки и не потерять национальные интересы

— Вся ответственность за то, что происходит в Крыму, лежит на оккупантах. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами. Ничего не изменилось и позиция одна — никакой воды до деоккупации, — сказала Ташева.

Вода в Крым

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что допускает возможность поставки пресной воды в аннексированый Крым. Но только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В то же время он заявил, что на данный момент технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.