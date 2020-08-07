Украина пустит воду в Крым при одном условии — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым. Но только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду на военные базы РФ.

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— В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и другим, — сказал Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

На данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в Крым.

— Крымский канал перекрыт, и его невозможно сегодня запустить при имеющейся инфраструктуре, сказал премьер-министр.

Вода в Крым

Украина перекрыла водоснабжение на полуостров еще в мае 2014 года через несколько месяцев после аннексии полуострова Россией.

85% потребностей жителей пресной водой поставлялось через Северо-крымский канал. После перекрытия водоснабжения воду оккупанты берут из водохранилищ и подземных источников.

Крым получит воду только тогда, когда он фактически вернется в состав Украины.