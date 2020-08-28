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Факты / Украина

КСУ признал незаконным назначение Сытника главой НАБУ (ДОКУМЕНТ)

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признает неконституционным указ от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

— Признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) указ президента Украины О назначении А. Сытника директором НАБУ от 16 апреля 2015 года №218/2015, — говорится документе.

Указ о назначении Артема Сытника теряет силу со дня принятия судом этого решения. Оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Рішення Конституційного суду by Віта Гірко on Scribd

Конституционный суд Украины пришел к выводу, что назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, нарушает функциональное разделение власти, поэтому указ противоречит требованиям ч. 4 ст. 5, ст. 6, ч. 2 ст. 19, пункта 9² ст. 116 Конституции Украины.

Поэтому, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.

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