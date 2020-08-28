Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнає неконституційним указ від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

– Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), указ президента України Про призначення А. Ситника директором НАБУ від 16 квітня 2015 року №218/2015, – йдеться документі.

Указ про призначення Артема Ситника втрачає чинність з дня ухвалення судом цього рішення. Воно є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного суду by Віта Гірко on Scribd

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Конституційний суд України дійшов висновку, що призначення президентом України керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, порушує функціональний розподіл влади, тому указ суперечить вимогам ч. 4 ст. 5, ст. 6, ч. 2 ст. 19, пункту 9² ст. 116 Конституції України.

Тому, призначивши директора НАБУ, глава держави вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.

Подання, у якому призначення Артема Ситника директором НАБУ просили визнати незаконним, на розгляд суду вніс 51 народний депутат у травні цього року.