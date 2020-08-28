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Факты / Украина / Общество

Куда могут поехать украинцы — МИД обновил список стран

Граждане Украины могут путешествовать в 45 стран.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

28 августа к зеленому списку добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.

Читайте: Украина закрыла въезд иностранцам с 28 августа: кто может пересечь границу

— Страны еще сохраняют правила въезда — в некоторые державы можно въехать свободно, в некоторые — соблюдая определенные правила, — добавил глава МИД.

В то же время границу для украинцев закрыл Тунис. Ранее он входил в список 42 стран, которые держали открытые границы.

Сегодня свои границы для граждан Украины открыли:

  • Хорватия;
  • Турция;
  • Сербия;
  • Албания;
  • Северная Македония;
  • Черногория;
  • Беларусь;
  • Армения;
  • Великобритания;
  • США;
  • Мексика;
  • Египет;
  • Республика Корея;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Афганистан;
  • Южный Судан;
  • Эфиопия;
  • Сомали;
  • Кения;
  • Замбия;
  • Танзания;
  • Бурунди;
  • Багамские острова;
  • Ливан;
  • Джибути;
  • Буркина-Фасо;
  • Того;
  • Чад;
  • Болгария;
  • Словения;
  • ОАЭ;
  • Ирландия;
  • Мальдивы;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Эквадор;
  • Ямайка;
  • Камбоджа;
  • Коморские острова;
  • Пакистан;
  • Пуэрто-Рико;
  • Сент-Люсия;
  • Казахстан;
  • Сьерра-Леоне;
  • Руанда;
  • Судан.

Финляндия закрыла границу

Украинский заробитчанам запретили въезжать в Финляндию.

Украина попала в список стран со сложной эпидемиологической ситуацией, из-за чего гражданам ограничили въезд. Новые правила касаются и собирателей лесных ягод.

Источник: МИД

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