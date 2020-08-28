Куда могут поехать украинцы — МИД обновил список стран

Граждане Украины могут путешествовать в 45 стран.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
28 августа к зеленому списку добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.
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— Страны еще сохраняют правила въезда — в некоторые державы можно въехать свободно, в некоторые — соблюдая определенные правила, — добавил глава МИД.
В то же время границу для украинцев закрыл Тунис. Ранее он входил в список 42 стран, которые держали открытые границы.
Сегодня свои границы для граждан Украины открыли:
- Хорватия;
- Турция;
- Сербия;
- Албания;
- Северная Македония;
- Черногория;
- Беларусь;
- Армения;
- Великобритания;
- США;
- Мексика;
- Египет;
- Республика Корея;
- Ирак;
- Иран;
- Афганистан;
- Южный Судан;
- Эфиопия;
- Сомали;
- Кения;
- Замбия;
- Танзания;
- Бурунди;
- Багамские острова;
- Ливан;
- Джибути;
- Буркина-Фасо;
- Того;
- Чад;
- Болгария;
- Словения;
- ОАЭ;
- Ирландия;
- Мальдивы;
- Антигуа и Барбуда;
- Эквадор;
- Ямайка;
- Камбоджа;
- Коморские острова;
- Пакистан;
- Пуэрто-Рико;
- Сент-Люсия;
- Казахстан;
- Сьерра-Леоне;
- Руанда;
- Судан.
Финляндия закрыла границу
Украинский заробитчанам запретили въезжать в Финляндию.
Украина попала в список стран со сложной эпидемиологической ситуацией, из-за чего гражданам ограничили въезд. Новые правила касаются и собирателей лесных ягод.