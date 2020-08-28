Куда могут поехать украинцы — МИД обновил список стран

Граждане Украины могут путешествовать в 45 стран.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

28 августа к зеленому списку добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.

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— Страны еще сохраняют правила въезда — в некоторые державы можно въехать свободно, в некоторые — соблюдая определенные правила, — добавил глава МИД.

В то же время границу для украинцев закрыл Тунис. Ранее он входил в список 42 стран, которые держали открытые границы.

Сегодня свои границы для граждан Украины открыли:

Хорватия;

Турция;

Сербия;

Албания;

Северная Македония;

Черногория;

Беларусь;

Армения;

Великобритания;

США;

Мексика;

Египет;

Республика Корея;

Ирак;

Иран;

Афганистан;

Южный Судан;

Эфиопия;

Сомали;

Кения;

Замбия;

Танзания;

Бурунди;

Багамские острова;

Ливан;

Джибути;

Буркина-Фасо;

Того;

Чад;

Болгария;

Словения;

ОАЭ;

Ирландия;

Мальдивы;

Антигуа и Барбуда;

Эквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморские острова;

Пакистан;

Пуэрто-Рико;

Сент-Люсия;

Казахстан;

Сьерра-Леоне;

Руанда;

Судан.

Финляндия закрыла границу

Украинский заробитчанам запретили въезжать в Финляндию.

Украина попала в список стран со сложной эпидемиологической ситуацией, из-за чего гражданам ограничили въезд. Новые правила касаются и собирателей лесных ягод.