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Факти / Україна / Суспільство

Куди можуть поїхати українці – МЗС оновив список країн

Громадяни України можуть подорожувати до 45 країн.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан.

Читайте: Україна закрила в’їзд іноземцям з 28 серпня: хто може перетнути кордон

– Країни ще зберігають правила в’їзду – у деякі держави можна в’їхати вільно, у деякі – дотримуючись певних правил, – додав глава МЗС.

Водночас кордон для українців закрив Туніс, який раніше входив до списку 42 країн, які утримували відкриті кордони.

Нині свої кордони для громадян України відкрили:

  • Хорватія;
  • Туреччина;
  • Сербія;
  • Албанія;
  • Північна Македонія;
  • Чорногорія;
  • Білорусь;
  • Вірменія;
  • Велика Британія;
  • США;
  • Мексика;
  • Єгипет;
  • Республіка Корея;
  • Ірак;
  • Іран;
  • Афганістан;
  • Південний Судан;
  • Ефіопія;
  • Сомалі;
  • Кенія;
  • Замбія;
  • Танзанія;
  • Бурунді;
  • Багамські острови;
  • Ліван;
  • Джибуті;
  • Буркіна-Фасо;
  • Тоґо;
  • Чад;
  • Болгарія;
  • Словенія;
  • ОАЕ;
  • Ірландія;
  • Мальдіви;
  • Антигуа і Барбуда;
  • Еквадор;
  • Ямайка;
  • Камбоджа;
  • Коморські острови;
  • Пакистан;
  • Пуерто-Ріко;
  • Сент-Люсія;
  • Казахстан;
  • Сьєра-Ліоне;
  • Руанда;
  • Судан.

Фінляндія закрила кордон

Українським заробітчанам заборонили в’їжджати до Фінляндії.

Україна потрапила до списку країн зі складною епідеміологічною ситуацією, через що громадянам обмежили в’їзд. Нові правила стосуються й збирачів лісових ягід.

Джерело: МЗС

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