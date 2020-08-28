Куди можуть поїхати українці – МЗС оновив список країн

Громадяни України можуть подорожувати до 45 країн.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан.

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– Країни ще зберігають правила в’їзду – у деякі держави можна в’їхати вільно, у деякі – дотримуючись певних правил, – додав глава МЗС.

Водночас кордон для українців закрив Туніс, який раніше входив до списку 42 країн, які утримували відкриті кордони.

Нині свої кордони для громадян України відкрили:

Хорватія;

Туреччина;

Сербія;

Албанія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Білорусь;

Вірменія;

Велика Британія;

США;

Мексика;

Єгипет;

Республіка Корея;

Ірак;

Іран;

Афганістан;

Південний Судан;

Ефіопія;

Сомалі;

Кенія;

Замбія;

Танзанія;

Бурунді;

Багамські острови;

Ліван;

Джибуті;

Буркіна-Фасо;

Тоґо;

Чад;

Болгарія;

Словенія;

ОАЕ;

Ірландія;

Мальдіви;

Антигуа і Барбуда;

Еквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморські острови;

Пакистан;

Пуерто-Ріко;

Сент-Люсія;

Казахстан;

Сьєра-Ліоне;

Руанда;

Судан.

Фінляндія закрила кордон

Українським заробітчанам заборонили в’їжджати до Фінляндії.

Україна потрапила до списку країн зі складною епідеміологічною ситуацією, через що громадянам обмежили в’їзд. Нові правила стосуються й збирачів лісових ягід.