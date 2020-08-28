Власти Финляндии запретили украинским заробитчанам въезжать в страну.

Украина попала в список стран со сложной эпидситуацией, из-за чего гражданам ограничили въезд, новые правила касаются и сборщиков лесных ягод.

Решение приняли 27 августа, ограничения начнут действовать с 28 числа по 18 сентября.

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В то же время Финляндия разрешила пересекать границу сборщикам из Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Украинские работники в Финляндии

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многие украинские заробитчане не смогли выехать на сезонную работу за границу.

Это ударило не только по гражданам Украины, которые остались без заработка, но и по экономике некоторых стран ЕС.

Их предприятия остались без работников, в связи с чем они сами организовывали доставку людей. В частности, в апреле Финляндия выслала спецрейс за заробитчанами из Украины.

Источник: Госсовет Финляндии