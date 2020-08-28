Национальное антикоррупционное бюро обжалует закрытие дела Роттердам+, посколь это решение противоречит принципам верховенства права.

В бюро заверили, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

Кроме того, о подозрении уже сообщили шести лицам, из-за действия которых потребителям электроэнергии нанесли 18,87 млрд грн убытков. Эту информацию подтвердила соответствующая экспертиза.

Также в бюро отметили, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо того, чтобы направить дело в суд, неожиданно принял решение о его закрытии якобы на основании отсутствия достаточных доказательств.

НАБУ категорически не согласно с таким решением. Ведь дело Роттердам+ является знаковым для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.