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Факты / Украина

НАБУ обжалует решение о закрытии дела Роттердам+

Национальное антикоррупционное бюро обжалует закрытие дела Роттердам+, посколь это решение противоречит принципам верховенства права.

В бюро заверили, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

Кроме того, о подозрении уже сообщили шести лицам, из-за действия которых потребителям электроэнергии нанесли 18,87 млрд грн убытков. Эту информацию подтвердила соответствующая экспертиза.

Также в бюро отметили, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо того, чтобы направить дело в суд, неожиданно принял решение о его закрытии якобы на основании отсутствия достаточных доказательств.

НАБУ категорически не согласно с таким решением. Ведь дело Роттердам+ является знаковым для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Источник: НАБУ

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