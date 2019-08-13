Экс-начальника отдела НКРЭКУ Тараса Ревенко, который является фигурантом в деле Роттердам+, отпустили под залог.

Суд разрешил фигуранту дела Роттердам+, экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко выйти под залог в 1,9 млн грн. Указанную сумму должны внести в течение пяти дней.

Ревенко подозревают в участии в разработке формулы Роттердам+ в 2016 году.

Ему нельзя покидать пределы Киева без разрешения до 10 октября. Экс-начальник отдела НКРЭКУ также должен являться по требованиям правоохранителей.

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Прокуратура просила у суда 60 суток ареста Ревенко или залог в 5 млн грн, однако указанное требование не удовлетворили.

Сторона защиты считает, что обвинения против экс-начальника отдела НКРЭКУ необоснованны.

Напомним, НАБУ объявило подозрение шести лицам в деле Роттердам+.

Источник: 5 канал