Экс-начальника отдела НКРЭКУ Тараса Ревенко, который является фигурантом в деле Роттердам+, отпустили под залог.
Суд разрешил фигуранту дела Роттердам+, экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко выйти под залог в 1,9 млн грн. Указанную сумму должны внести в течение пяти дней.
Ревенко подозревают в участии в разработке формулы Роттердам+ в 2016 году.
Ему нельзя покидать пределы Киева без разрешения до 10 октября. Экс-начальник отдела НКРЭКУ также должен являться по требованиям правоохранителей.
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Прокуратура просила у суда 60 суток ареста Ревенко или залог в 5 млн грн, однако указанное требование не удовлетворили.
Сторона защиты считает, что обвинения против экс-начальника отдела НКРЭКУ необоснованны.
Напомним, НАБУ объявило подозрение шести лицам в деле Роттердам+.
Источник: 5 канал