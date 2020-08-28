Національне антикорупційне бюро оскаржить закриття справи Роттердам+, оскіль це рішення суперечить засадам верховенства права.

У бюро запевнили, що розслідування цієї справи перебувало на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб.

Крім того, про підозру вже повідомили шістьом особам, через дії яких споживачам електроенергії завдали 18,87 млрд грн збитків. Цю інформацію підтвердила відповідна експертиза.