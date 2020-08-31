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Факты / Украина / Политика

Филимонов рассказал, как Зеленский предложил ему пойти в мэры Одессы

Кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов рассказал, что получил предложение принять участие в местных выборах от президента Украины Владимира Зеленского еще три месяца назад.

Прежде чем согласиться, юморист и ведущий “достаточно долго думал”, признался он.

Также кандидат от правящей партии Слуга Народу откровенно ответил на вопрос журналиста, что сейчас не владеет информацией относительно своего рейтинга в городе.

Филимонов убежден, что его рейтинг “будет постепенно расти”.

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Филимонов идет в мэры Одессы

31 августа партия Слуга народа провели съезд в Киеве, во время которого стало известно о выдвижении Филимонова на пост мэра Одессы.

В конце июня Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста Украины.

Фото: скриншот

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