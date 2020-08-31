Филимонов рассказал, как Зеленский предложил ему пойти в мэры Одессы

Кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов рассказал, что получил предложение принять участие в местных выборах от президента Украины Владимира Зеленского еще три месяца назад.
Прежде чем согласиться, юморист и ведущий “достаточно долго думал”, признался он.
Олег Філімонов розповів @LazurVlasta як Зеленський запропонував йому стати кандидатом у мери Одеси pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020
Также кандидат от правящей партии Слуга Народу откровенно ответил на вопрос журналиста, что сейчас не владеет информацией относительно своего рейтинга в городе.
Филимонов убежден, что его рейтинг “будет постепенно расти”.
Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx
— Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020
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Филимонов идет в мэры Одессы
31 августа партия Слуга народа провели съезд в Киеве, во время которого стало известно о выдвижении Филимонова на пост мэра Одессы.
В конце июня Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста Украины.
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