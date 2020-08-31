Філімонов розповів, як Зеленський запропонував йому піти в мери Одеси

Кандидат у мери Одеси Олег Філімонов розповів, що отримав пропозицію взяти участь у місцевих виборах від президента України Володимира Зеленського ще три місяці тому.
Перш ніж погодитися, гуморист і ведучий “досить довго думав”, зізнався він.
Олег Філімонов розповів @LazurVlasta як Зеленський запропонував йому стати кандидатом у мери Одеси pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020
Також кандидат від провладної партії Слуга Народу відверто відповів на запитання журналіста, що нині не володіє інформацією щодо свого рейтингу в місті.
Філімонов переконаний, що його рейтинг “буде поступово зростати”.
Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx
— Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020
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Філімонов йде у мери Одеси
31 серпня партія Слуга народу провели з’їзд у Києві, під час якого стало відомо про висування Філімонова на пост мера Одеси.
Наприкінці червня Зеленський присвоїв Філімонову звання народного артиста України.
Фото: скріншот