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Факти / Україна / Політика

Філімонов розповів, як Зеленський запропонував йому піти в мери Одеси

Кандидат у мери Одеси Олег Філімонов розповів, що отримав пропозицію взяти участь у місцевих виборах від президента України Володимира Зеленського ще три місяці тому.

Перш ніж погодитися, гуморист і ведучий “досить довго думав”, зізнався він.

Також кандидат від провладної партії Слуга Народу відверто відповів на запитання журналіста, що нині не володіє інформацією щодо свого рейтингу в місті.

Філімонов переконаний, що його рейтинг “буде поступово зростати”.

Читайте: Місцеві вибори 2020: кандидати в мери міст від Слуги народу (СПИСОК)

Філімонов йде у мери Одеси

31 серпня партія Слуга народу провели з’їзд у Києві, під час якого стало відомо про висування Філімонова на пост мера Одеси.

Наприкінці червня Зеленський присвоїв Філімонову звання народного артиста України.

Фото: скріншот

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