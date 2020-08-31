Список стран зеленой и красной зон — документ Минздрава Украины

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, принадлежащих к красной зоне, добавив туда Хорватию.

Пребывание страны в такие зоне означает, что украинские туристы, прибывающие оттуда должны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест.

Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем чем за 48 часов до пересечения границы.

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Всего в список красной зоны принадлежат 57 стран. В зеленом списке до сих пор остаются популярны для отдыха места — Египет, Турция и Болгария.

Ситуация в Украине

С первого сентября ожидают двух- трехкратный рост коммуникаций и мобильности в среде педагогов и их семей (всего 12-15 млн человек).

Несмотря на карантинные меры в школах могут происходить всплески болезни, к тому же в осенне-зимний период болезни будут усиливать сезонный грипп и респираторные заболевания.

В Украине количество регионов, которые не соответствуют карантинным нормам достигло 16 и продолжает расти, а суточный прирост уже который день превышает 2 тыс. человек.