В Украине обновили зоны карантина — список

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина.

Новое эпидемическое зонирования действует с 00.00 31 августа, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте: Ляшко назвал три города, где ожидается вспышка коронавируса

К красной зоне будут отнесены:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

К оранжевой зоне отнесли:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

Волочиский район Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В желтую зону попали:

города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимир-Волинский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

Правила карантина в разных зонах

Новые правила адаптивного карантина начали действовать с 22 июля 2020 года.

На территории красной карантинной зоны запретят работу общественного транспорта, посещать учебные заведения, кафе и рестораны. Также запрещена деятельность хостелов и туристических баз, развлекательных заведений и робота ресторанов в ночное время.

Источник: Олег Немчинов