Список країн зеленої та червоної зони – документ МОЗ України

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн, які належать до червоної зони, додавши туди Хорватію.

Перебування країни у такі зоні означає, що українські туристи, які прибувають звідти повинні піти на 14-денну ізоляцію або впродовж доби здати ПЛР-тест.

Також можна приїхати до України з готовим тестом, який зроблено не пізніше ніж як за 48 годин до перетину кордону.

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Загалом до списку червоної зони належать 57 країн. У зеленому списку досі залишаються популярні для відпочинку місця – Єгипет, Туреччина та Болгарія.

Ситуація в Україні

З першого вересня очікують дво-трикратне зростання комунікацій і мобільності в середовищі освітян та їхніх родин (загалом 12–15 млн осіб).

Попри карантинні заходи у школах можуть відбуватися сплески хвороби, до того ж в осінньо-зимовий період недугу підсилюватиме сезонний грип і респіраторні захворювання.

В Україні кількість регіонів, що не відповідають карантинним нормам досягла 16 і далі зростає, а добовий приріст уже котрий день перевищує 2 тис. осіб.