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Факты / Украина / Общество

Wizz Air отменила рейсы из Украины в Венгрию

Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию до конца сентября — начало октября.

Венгерский лоукостер отменил около 60 рейсов из-за закрытия границ Венгрии для иностранцев с 1 сентября.

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Кроме этого, сообщается, что транзитный проезд будет сохранен.

Направления рейсов, которые отменяются:

  • Киев — Будапешт — до 30 сентября;
  • Львов — Будапешт — до 1 октября;
  • Запорожье — Будапешт — до 2 октября;
  • Одесса — Будапешт — до 2 октября;
  • Харьков — Будапешт — до 3 октября.

Из-за увеличения случаев коронавируса Венгрия с 1 сентября ввела новые правила въезда для иностранцев. Теперь границу смогут пересекать члены семьи граждан Венгрии, те, кто имеет разрешение на постоянное проживание или временное, должностные лица с официальными визитами и спортсмены, работающие в Венгрии.

Все граждане Украины при пересечении венгерской границы должны отбыть 14-дневную самоизоляцию и сделать два ПЦР-тесты на коронавирус только на территории Венгрии.

Источник: Lowcost

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