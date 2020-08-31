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Факти / Україна / Суспільство

Wizz Air скасувала рейси з України до Угорщини

Авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси з України до Угорщини до кінця вересня – початок жовтня.

Угорський лоукостер скасував близько 60 рейсів через закриття кордонів Угорщини для іноземців з 1 вересня.

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Окрім цього, повідомляється, що транзитний проїзд буде збережений.

Напрямки рейсів, які скасовуються:

  • Київ – Будапешт – до 30 вересня;
  • Львів – Будапешт – до 1 жовтня;
  • Запоріжжя – Будапешт – до 2 жовтня;
  • Одеса – Будапешт – до 2 жовтня;
  • Харків – Будапешт – до 3 жовтня.

Через збільшення випадків коронавірусу Угорщина з 1 вересня ввела нові правила в’їзду для іноземців. Тепер кордон зможуть перетинати члени родини громадян Угорщини, ті, хто має дозвіл на постійне проживання чи тимчасове, посадові особи з офіційними візитами та спортсмени, які працюють в Угорщині.

Усі громадяни України після перетину угорського кордону мають відбути 14-денну самоізоляцію та зробити два ПЛР-тести на коронавірус лише на території Угорщини.

Джерело: Lowcost

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