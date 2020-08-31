Wizz Air скасувала рейси з України до Угорщини

Авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси з України до Угорщини до кінця вересня – початок жовтня.
Угорський лоукостер скасував близько 60 рейсів через закриття кордонів Угорщини для іноземців з 1 вересня.
Читайте: Хорватія потрапила в червону: МОЗ оновило список країн за карантинними зонами
Окрім цього, повідомляється, що транзитний проїзд буде збережений.
Напрямки рейсів, які скасовуються:
- Київ – Будапешт – до 30 вересня;
- Львів – Будапешт – до 1 жовтня;
- Запоріжжя – Будапешт – до 2 жовтня;
- Одеса – Будапешт – до 2 жовтня;
- Харків – Будапешт – до 3 жовтня.
Через збільшення випадків коронавірусу Угорщина з 1 вересня ввела нові правила в’їзду для іноземців. Тепер кордон зможуть перетинати члени родини громадян Угорщини, ті, хто має дозвіл на постійне проживання чи тимчасове, посадові особи з офіційними візитами та спортсмени, які працюють в Угорщині.
Усі громадяни України після перетину угорського кордону мають відбути 14-денну самоізоляцію та зробити два ПЛР-тести на коронавірус лише на території Угорщини.
Джерело: Lowcost