С конца июля, после очередного перемирия, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске, на Донбассе от боевых ранений не погиб ни один украинский военный. И хотя ОБСЕ ежедневно фиксирует нарушение режима тишины, хромое перемирие пока работает.

О том, что Украина готова к понижению планки компромисса может свидетельствовать замена игроков на Минском поле. Теперь первую скрипку от Украины в ТКГ играют динозавры украинской политики — первый президент 86-летний Леонид Кравчук и первый премьер-министр 87-летний Витольд Фокин.

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Они отличились рядом скандальных заявлений о Крыме и Донбассе. Фокин, например, считает, что в вопросе аннексии Крыма Россию надо понять.

Кравчук выступает за подачу воды в оккупированный Крым и за эксклюзивные возможности восточных областей сотрудничать с Россией. Очевидно, что мир на таких условиях, снова рискует превратиться в Русский мир.

И хотя личные инициативы Кравчука пока не получили публичного и официального подтверждения Банковой, в Офисе президента думают над тем как удержать хрупкий мир в обмен на выборы в ОРДЛО.

На последнем заседании трехстороннего контактной группы Россия поставила Украине ультиматум: Верховная Рада позволить проводить местные выборы 25 октября не только на подконтрольной территории Украины, но и в ОРДЛО. Только после этого российская делегация разблокирует работу в Минске.

Кравчук сделал хитро. С одной стороны, он пошел на ультиматум Москвы и обратился в Раду, с другой стороны умыл руки, ведь глава украинской делегации в ТКГ на решения парламента влиять не уполномочен.

Наберется ли 226 голосов за отмену нынешнего постановления, которое запрещает одновременное проведение выборов на подконтрольной территории и в ОРДЛО, и дойдет ли вообще это вопрос к рассмотрению под куполом, вопрос открытый, но профильный комитет уже рассмотрел обращение Кравчука.

То, что выборы в ОРДЛО провести 25 октября невозможно прекрасно понимают и в Москве, но эти ультиматумы нужны для того, чтобы сорвать любые контакты нормандской четверки и оставить работу на уровне ТКГ. Об этом заявил представитель ОРДЛО в Минске Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш жестко отреагировал на сомнительные инициативы нового руководства украинской делегации в Минске.

В Украине тем временем заговорили о еще одной цене, которую Киев якобы заплатил за нынешнее перемирие. По информации журналиста Юрия Бутусова глава ОП Андрей Ермак, чтобы лишний раз не раздражать Кремль перед перемирием, сорвал масштабную спецоперацию украинских силовиков по задержанию российских наемников, воевавших на Донбассе.

Речь идет об арестованных накануне президентских выборов в Беларуси бойцов так называемой ЧВК Вагнера. Заломить руки, которым должны были не КГБисти под Минском, а СБУшники в Киеве.

По сценарию украинских силовиков вагнеровцы должны были лететь из Беларуси в Венесуэлу через Турцию. Смоделировав вынужденную посадку в Киеве, СБУшники должны были задержать 33 наемников. Но будто бы из-за утечки информации на самом высоком уровне боевиков арестовали в Минске и впоследствии вернули в Россию.

Сам Ермак обвинения отверг и назвал это российской кампанией по дезинформации, которую ретранслируют заинтересованные силы в Украине. Бутусов и Ермак не привели никаких неопровержимых доказательств в пользу своих версий.

История превратилась в шпионский скандал между Киевом, Москвой и Минском. В непростых для себя условиях Лукашенко испугался передавать вагнеровцов Украине и их быстренько забрал обратно в Россию Путин.

Зеленский о работе Кравчука в ТКГ

Владимир Зеленский отметил работу нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, а также поблагодарил за работу его предшественника — Леонида Кучму.

Отсутствие погибших и раненых на Донбассе в течении действия режима прекращения огня, является одним из главных достижений работы украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Он также сказал, что на последнем заседании ТКГ удалось достичь договоренностей по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита нормандской четверки.

Учитывая последние достижения украинской делегации в ТКГ, Зеленский выразил удовлетворение ее работой.