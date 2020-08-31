З кінця липня, після чергового перемир’я, про яке домовилась Тристороння контактна група у Мінську, на Донбасі від бойових поранень не загинув жоден український військовий. І хоча ОБСЄ щодня фіксує порушення режиму тиші, кульгаве перемир’я поки працює.

Про те що Україна готова до пониження планки компромісу може свідчити заміна гравців на Мінському полі. Тепер першу скрипку від України у ТКГ грають динозаври української політики – перший президент 86-річний Леонід Кравчук і перший прем’єр-міністр 87-річний Вітольд Фокін.

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Вони відзначилися низкою скандальних заяв про Крим та Донбас. Фокін, наприклад, вважає, що в питанні анексії Криму Росію треба зрозуміти.

Кравчук виступає за подачу води в окупований Крим та за ексклюзивні можливості східних областей співпрацювати з Росією. Очевидно, що мир на таких умовах, знову ризикує перетворитись на Русский мир.

І хоча особисті ініціативи Кравчука поки не отримали публічного та офіційного підтвердження Банкової, у Офісі президента думають над тим як втримати хиткий мир, в обмін на вибори в ОРДЛО.

На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи Росія поставила Україні ультиматум: Верховна Рада має дозволити проводити місцеві вибори 25 жовтня не лише на підконтрольній території України, але і в ОРДЛО. Тільки після цього російська делегація розблокує роботу у Мінську.

Кравчук вчинив хитро. З одного боку він пішов на ультиматум Москви і звернувся до Ради, з іншого боку умив руки, адже голова української делегації в ТКГ на рішення парламенту впливати не уповноважений.

Чи набереться 226 голосів за скасування нинішньої постанови, яка забороняє одночасне проведення виборів на підконтрольній території та в ОРДЛО, і чи дійде взагалі це питання до розгляду під куполом, питання відкрите, але профільний комітет вже розглянув звернення Кравчука.

Те, що вибори в ОРДЛО провести 25 жовтня неможливо прекрасно розуміють і у Москві, але ці ультиматуми потрібні для того, щоб зірвати будь-які контакти нормандської четвірки і залишити роботу на рівні ТКГ. Про це заявив представник ОРДЛО у Мінську Сергій Гармаш.

Сергій Гармаш жорстко відреагував на сумнівні ініціативи нового керівництва української делегації у Мінську.

В Україні тим часом заговорили про ще одну ціну, яку Київ начебто заплатив за нинішнє перемир’я. За інформацією журналіста Юрія Бутусова глава ОП Андрій Єрмак, щоб зайвий раз не дратувати Кремль перед перемир’ям, зірвав масштабну спецоперацію українських силовиків із затримання російських найманців, які воювали на Донбасі.

Мова йде про арештованих напередодні президентських виборів у Білорусі бійців так званої ПВК Вагнера. Заламати руки яким повинні були не КДБісти під Мінськом, а СБУшники у Києві.

За сценарієм українських силовиків вагнерівці мали летіти з Білорусі у Венесуелу через Туреччину. Змоделювавши вимушену посадку у Києві, СБУшники повинні були затримати 33 найманців. Але начебто через витік інформації на найвищому рівні бойовиків арештували у Мінську і згодом повернули до Росії.

Сам Єрмак звинувачення відкинув і назвав це російською кампанію з дезінформації, яку ретранслюють зацікавлені сили в Україні. Бутусов і Єрмак не навели жодних беззаперечних доказів на користь своїх версій.

Історія перетворилася на шпигунський скандал між Києвом, Москвою та Мінськом. У непростих для себе умовах Лукашенко злякався передавати вагнерівців Україні і їх швиденько забрав назад у Росію Путін.

Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ

Володимир Зеленський відзначив роботу нового глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, а також подякував за роботу його попереднику – Леоніду Кучмі.

Відсутність загиблих і поранених на Донбасі впродовж дії режиму припинення вогню, є одним із головних досягнень роботи української делегації в ТКГ щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Такої думки дотримується президент України Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що на останньому засіданні ТКГ вдалося досягти домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту нормандської четвірки.

Зважаючи на останні досягнення української делегації в ТКГ, Зеленський висловив задоволення її роботою.