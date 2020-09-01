День знаний 2020: как проходит 1 сентября в Украине в условиях карантина (ОНЛАЙН)

Начало учебного года пришлось на вторник, 1 сентября. Школьники впервые за полгода сядут за парты, однако процесс обучения уже не будет предыдущим: карантин продиктовал для учеников новые правила.

Как Украина празднует День знаний в условиях карантина и какие школы не выйдут сегодня на обучение, читайте в онлайнт-трансляции на сайте Факты ICTV.