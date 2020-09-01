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Факты / Украина / Общество
День знаний 2020: как проходит 1 сентября в Украине в условиях карантина (ОНЛАЙН)

День знаний 2020: как проходит 1 сентября в Украине в условиях карантина (ОНЛАЙН)

Начало учебного года пришлось на вторник, 1 сентября. Школьники впервые за полгода сядут за парты, однако процесс обучения уже не будет предыдущим: карантин продиктовал для учеников новые правила.

Как Украина празднует День знаний в условиях карантина и какие школы не выйдут сегодня на обучение, читайте в онлайнт-трансляции на сайте Факты ICTV.

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Прямая трансляция
19:38 - 01 сентября

Первоклассникам в оккупированном Донецке на праздник Первого звонка дарили энциклопедии с “подвигами” так называемых ополченцев ДНР.

Обучение началось с урока “О доблести, подвигах и славе”, который был посвящен так называемому Году Великой Победы.

В сети такой Первый звонок назвали праздником пропаганды.

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15:03 - 01 сентября

В МОН поздравили с Днем знаний школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. В это непростое время там пожелали главного — здоровья всем, успехов в учебе, творческих побед.

А также в Министерстве поблагодарили учителей, преподавателей, воспитателей и всех работников образования за нелегкий, но важное дело.

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15:01 - 01 сентября

К поздравлениям присоединился и экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что сейчас необычные условия обучения в школах, однако те, знания, которые будут получать школьники, очень важны.

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13:11 - 01 сентября

К поздравлениям присоединился Владимир Зеленский.

— Поздравляю с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников! И, конечно, всех родителей, — отметил президент.

Глава государства напомнил родителям о соблюдении санитарных норм в период карантина.

— Мы должны адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются чрезвычайно важны. Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6, — отметил Владимир Зеленский.

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13:06 - 01 сентября

Денис Шмыгаль в Хмельницком поздравил будущих пограничников с началом нового учебного года, вручив им курсантские погоны и зеленые береты.

/ 8 фотографий

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13:02 - 01 сентября

В Одессе родителей не пускают на торжественную линейку, поэтому они наблюдают за школьниками через сетчатое ограждение.

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13:00 - 01 сентября

Родители украинских школьников могут самостоятельно выбирать наиболее приемлемую форму обучения для своих детей в условиях карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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12:59 - 01 сентября

С сегодняшнего дня все русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. Соответствующая норма принята в законе об образовании.

Что предусматривается:

  • Ученики всех русскоязычных школ 5-11 класса переходят на украинский язык обучения всем предметам. Изучение русского остается возможным в качестве отдельного предмета и на факультативах;
  • Ученикам начальной школы преподавать предметы на родном языке. Закон предусматривает, что всех детей, родители которых хотят обучение на русском, объединят в отдельные классы. Украинский язык в таких классах все равно будут изучать, а с 5 класса такие ученики также учиться на украинском.

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10:42 - 01 сентября

Сын певца Жени Галича пошел в школу — родители решили не переводить ребенка на дистанционное обучение.

 

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10:38 - 01 сентября

Украинский телеведущий Григорий Решетник также отвел своего сына в школу.

 

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