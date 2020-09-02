Лерос написал заявление на Зеленского в полицию

Народный депутат Гео Лерос, которого 2 сентября исключили из фракции Слуга народу, написал заявление в полицию на президента Владимира Зеленского.

Об этом Лерос написал у себя в Facebook.

Зеленский назвал Лероса взяточником во время общения с прессой 2 сентября.

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Лерос в ответ написал, что никогда не был чиновником.

— Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее собирайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК, — заявил Лерос.

Реакция Зеленского

2 сентября президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение Гео Лероса из фракции Слуга народа, и назвал Лероса “взяточником и предателем”.

Заявил, что “не отдавал приказ” об увольнении своего критика.

Источник: Geo Leros